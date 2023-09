Heute sprechen wir über die neuen unterirdischen Asylunterkünfte, die der Kanton Bern eröffnet. Neu will er nicht nur abgewiesene Asylsuchende in solchen unterbringen, sondern auch Personen, die in einem regulären Asylverfahren sind. Und: Mit einem Modellversuch zusammen mit dem Kanton Zürich, will der Kanton Bern die Haftbedingungen in der Untersuchungshaft reformieren.

Beiträge der Sendung: