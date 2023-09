Charles Gale und Richard Davis † – DO 21. September 2023

DO 21. September 2023, 23:00-24:00

Kulturradio RaBe – DO 21. September 2023, 23:00-24:00

Crisscross 190 – Jazz kreuz und verquer

In memoriam Charles Gale & Richard Davis

Anfangs September verstarben zwei namhafte afro-amerikanische Musiker, der Saxophonist und Pianist Eric Gale und der Bassist Richard Davis. Eric Gales kompromissloser Weg als expressiver Free-Jazz-Musiker war nicht leicht: beeinflusst von Alber Ayler und Coltrane, religiöser Prediger und 15 Jahre lang obdachloser Strassenmusiker. – Richard Davis war hingegen der gut ausgebildete , flexible Spieler, der ebenso mit sinfonischer Musik zurecht kam (und mit berühmten Dirigenten und Komponisten arbeitete) wie mit Jazz – von Swing bis Avantgarde. Gleichzeitig ist dies auch ein Wiederhören mit Heroen wie William Parker, Rashied Ali, Eric Dolphy, Andrew Hill, Freddie Hubbard u.a. – Doch die Evolution geht weiter: verwandt mit Gayle, verbindet am Schluss der 40-jährige Tenorsaxophonist James Brandon Lewis Spirituals mit Free Jazz im Projekt „To Mahalia, with Love!“

