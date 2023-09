Im heutigen RaBe-Info nehmen wir zwei parlamentarische Initiativen unter die Lupe, die das Mietrecht zu Ungunsten der Mieter*innen ändern wollen. Der Ständerat über debattiert heute die beiden Vorlagen.

Am Mittwoch beginnt in Bern zudem das Filmfestival «Kino Kosova». Das Festival setzt den Fokus auf kosovarisches Filmschaffen und vermittelt so einen Einblick in die kosovarische Lebensrealität.

Beiträge der Sendung: