Zehn Prozent weniger Eis in nur zwei Jahren

Die Gletscher schmelzen schneller als erwartet, das zeigt ein neuer Bericht der Schweizerischen Kommission für Kryosphärenbeobachtung, kurz SKK. Die Gletscher sind in den letzten zwei Jahren um einen Zehntel geschrumpft. Wenig Schnee im Winter, hohe Temperaturen im Sommer: Dadurch haben die Gletscher eine sehr schwache Schutzschicht. Deswegen muss schnell gehandelt werden: «Nur mit starkem Klimaschutz könnte ein Drittel der Gletscher gerettet werden», so Matthias Huss, Glaziologe an der ETH Zürich und Mitautor des Berichts.