Poetische Protokolle der Berner Altstadt

Draussen auf der Marktgasse in der Berner Altstatt sass die gebürtige Berlinerin Valeska Marina Stach tagein tagaus an einem antiken Massivholztisch und beobachtete: Die Menschen, das Treiben, den Verkehr. Ihre Beobachtungen tippte sie auf ihrer Schreibmaschine nieder. Was dabei heraus kam, waren die Poetischen Protokolle – ein performatives Schreibprojekt, wie Valeska Marina Starch es nennt. Die poetischen Protokolle sind diese Woche im Robert Walser Zentrum in der Altstadt zu lesen.