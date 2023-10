Rapperinnen, die singen können?

Ja, genau! Die Gschächnütschlimmers Hosts Fabio und Stephan überraschten unsere Hörerinnen in diesem Special mit einer Bandbreite an Artistinnen, die wohl nicht jedem Rap-Fan als erstes als talentierte Sängerinnen in den Sinn gekommen wären.

Neben der einzigartigen Ms. Lauryn Hill spielten die beiden Musik von Chefket, Tyler, the Creator, Mac Miller und Paula Hartmann, gespickt mit Hintergrundinformationen und Trivia zu den einzelnen Songs und Künstlerinnen.

Die Sendung feierte nicht nur die Liebe zum Rap, sondern wollte auch wiederum als Türöffner fungieren, um zu zeigen, dass Rap viel mehr ist als nur Spitten, sondern eine wunderbare Vielfalt hat, mit musikalischen Höhenflügen und intimen und persönlichen Texten. One love ❤️