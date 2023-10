RaBe MERCI Fest 2023

An alle RaBe-Fans:

auch dieses Jahr möchten wir Danke sagen! Danke, dass du RaBe hörst, danke für deine Mitgliedschaft und für deine RaBe-Treue. Danke, dass du dabei bist, mit uns lachst, singst und tanzt, ob im Auto, im Büro oder irgendwo an einem lauschigen Plätzchen daheim. Wir freuen uns, dich in der RaBe-Community dabei zu haben!

All das gehört gefeiert:

Wir laden dich und deine Liebsten am Samstag, den 11. November 2023 zu unserem RaBe MERCI Fest in die legendäre Zoobar in der Lorraine ein.

Los geht es ab 20:30 Uhr mit dem Finale der RaBe Stickerjagd.

Ab 21 Uhr spielt die Singer-Songwriter Folk-Pop Band Frost & Fog und im Anschluss feiern wir zu adilettras DJ Set, die uns mit einem smoothen Hip-Hop Feuerwerk durch die Nacht bringen!!

Komm vorbei und lass das Jahr gemeinsam mit uns ausklingen!

Der Eintritt ist frei!

Cheers & liebe Grüsse vom RaBe-Team