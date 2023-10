FIL an den Berner Humortagen!!

Endlich wieder in Bern. Einer unserer liebsten Humoristen überhaupt!

FIL kommt mit seinem brandneuen Programm CRINCH!!! zu uns. „Muss man gesehen haben“ findet übrigens auch Max Uthoff aus der ZDF Anstalt 🙂

FIL (Philip Tägert) ist ein Comiczeichner, Musiker, Autor und Kabarettist aus Berlin. In jungen Jahren war FIL Punk, und wenn man es ihm auch kaum mehr ansieht und seiner Musik nicht anhört, so hat er sich doch einiges von der Gesinnung bewahrt, will heissen: eine Vorliebe fürs Direkte, Grobe, Hemmungslose. Schnell und schmutzig kommt er daher. Davon profitiert seine Komik, wie überhaupt Punk und Komik entfernte Verwandte sind, denn beiden liegt eine Verweigerungshaltung zugrunde. Nahezu vollkommen ist sein Timing, seine Geistesgegenwart, seine Pointensicherheit, sein Talent zum Sprachschöpferischen, seine Bühnenpräsenz.