Klima-Serie: Besuch an der Emme

Der Klimawandel geschieht hier und jetzt. Die Schweiz als Alpenland ist von den wärmeren Temperaturen und Extremwettern besonders betroffen. Wir von der RaBe Info Redaktion haben Orte im Kanton Bern besucht, in denen der Klimawandel schon jetzt sichtbar wird. Entstanden ist eine dreiteilige Reportageserie. Im zweiten Teil begeben wir uns an die Emme. Ein Fluss, der immer wieder mit Trockenheit zu kämpfen hat und in Zukunft wohl auch haben wird.