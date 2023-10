Nonbinarität am Queersicht

Am kommenden Wochenende findet bereits zum 27. Mal das LGBTIQ+-Filmfestival Queersicht statt (2.-8. November 2023). Ziel des Festivals ist nicht nur, queere Spiel- Dokumentar- oder Kurzfilme zu zeigen, sondern auch, während eines Rahmenprogramms brennende Themen der queeren Community zu beleuchten. Das Schwerpunktthema der aktuellen Festivalausgabe ist Nonbinarität.

Nonbinär ist eine Person, wenn sie sich in den binären Kategorien «Frau» oder «Mann» nicht repräsentiert sieht. Nonbinarität betrifft die Identität einer Person und hat nicht zwingend etwas mit der Sexualität, dem Aussehen oder der Beschaffenheit des Körpers zu tun.

Der Festivalsonntag widmet sich mit einem dichten Programm dieser Thematik. Kuratiert hat es Fotografx Kari*n (Etienne) Scheidegger, in Bern auch bekannt als Dr. Minx. Fotografx Scheidegger stellt am Sonntagnachmittag auch das Projekt #ThisIsWhatNonBinaryLooksLike #SwissEdition vor, welches nonbinäre Menschen sichtbar macht und ihnen eine Stimme gibt. Inspiriert ist das Fotoprojekt vom Twitter-Hashtag ThisIsWhatNonBinaryLooksLike, welcher 2017 von den Aktivist*innen Fox Fisher und Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir (myGenderation, UK) lanciert wurde. Beide sind am diesjährigen Queersicht anwesend und haben den Film «I am They – A non-binary transgender LOVE story» realisiert, der ebenfalls auf dem Filmprogramm am Sonntagnachmittag steht.

Der Film «I am They» läuft am Sonntag, 5. November 2023, um 15:30 Uhr, im Kino der Reitschule (bereits ausverkauft) und am Montag, 6. November 2023, um 20:30 Uhr im Kellerkino. Hier geht’s zum Programm.



Das Fotoprojekt #ThisIsWhatNonBinaryLooksLike #SwissEdition wird am Sonntag im Anschluss an den Film vorgestellt, um 18 Uhr gibt es im queer-feministischen Raum ein Podium zum Thema «Die Welt ist voller Lösungen», danach unter dem Motto «Bubble_up!» offener Raum für Austausch.