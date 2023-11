Musik der postmigrantischen Gesellschaft

«Es wurden Arbeiter gerufen, doch es kamen Menschen an», singt der türkische Liedermacher Cem Karaca auf dem Album «Die Kanaken», das im Jahr 1984 im Exil in Deutschland entstand. Dieser Song ist in der Musikshow «Songs of Gastarbeiter» zu hören, die am Samstag im Rahmen des Festivals postmigrantische Musikarchive läuft. Musik diene dem Festival als Archiv der Erinnerung, der Emotionen, der Ängste und der Sehnsuchte, erklärt der Sozialanthropologe Rohit Jain, der das Festival organisiert. Von Donnerstag bis Samstag dauert es an, das Programm ist vielfältig, von Diskussionsrunden über Filmvorführungen bis hin zu einer interaktiven Musikshow namens Jukebox.