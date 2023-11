Sendung vom 30. November 2023

Heute beginnt in Dubai die jährliche UNO-Klimakonferenz. Wir fragen einen Beobachter vor Ort, wie optimistisch er den Verhandlungen entgegenblickt. Zudem berichten wir darüber, dass das Jugendparlament Kanton Bern künftig Vorstösse im Grossen Rat einreichen kann. Und schliesslich fragen wir bei Berner Kulturbetrieben nach, was sie zum Aus des Theaters am Käfigturm per August 2024 zu sagen haben.

