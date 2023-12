Sendung vom 11. Dezember 2023

In der heutigen Info-Sendung blicken wir in die Ukraine. Die dortige Schulbildung sei ein weiteres Opfer der russischen Aggression, befindet ein Bericht, den Amnesty International heute veröffentlicht. Wir fragen nach, wie genau Russland auf die ukrainische Schulbildung Einfluss nimmt.

Letzte Woche hat ausserdem die Konfezenz der Mittelmeer-Anrainer-Staaten stattgefunden. Wir sprechen in der Sendung darüber, was dort beschlossen wurde und was für einen griffigen Schutz des Meeres getan werden müsste.

Beiträge der Sendung: