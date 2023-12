Sendung vom 14. Dezember 2023

Im heutigen Info sprechen wir über die Weltklimakonferenz in Dubai, die gestern zu Ende ging. Zudem befragen wir einen Experten zu den bevorstehenden Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in Indonesien und werfen schliesslich einen Blick auf Argentinien, wo am vergangenen Sonntag der rechtsextreme Javier Milei zum Präsidenten vereidigt wurde.

Beiträge der Sendung: