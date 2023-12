Am Sonntag stimmt Chile über seine Verfassung ab

In Chile muss eine neue Verfassung her: Dem hat die Bevölkerung in einem Referendum vor drei Jahren deutlich zugestimmt, denn die aktuelle Verfassung stammt aus Zeiten der blutigen Militärdiktatur unter Augusto Pinochet. Vor rund einem Jahr hat Chile einen feministischen und progressiven Verfassungsvorschlag bachab geschickt. Am Sonntag steht nun ein zweiter Verfassungsentwurf zur Abstimmung, doch dieser stammt ausgerechnet aus der Feder rechtsnationalistischer Kreise. Ein Beitrag von Malte Seifert, er ist freier Journalist und lebt in Santiago de Chile.