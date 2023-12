«Die Demonstrations-freiheit gilt, auch wenn die Lage angespannt ist»

Der Berner Gemeinderat kommunizierte am 8. November, dass im Zeitraum ab dem 17. November bis und mit 24. Dezember 2023 in der Innenstadt keine Grosskundgebungen oder Umzüge bewilligt werden können. Diese Richtlinien seien ein Einschnitt in die Grundrechte, so Kritiker:innen. Alles halb so schlimm, meinte der Stadtpräsident Alec von Graffenried: jedes Gesuch werde weiterhin einzeln geprüft. Wir haben mit dem Journalisten Basil Schöni darüber diskutiert, ob es sich um ein tatsächliches Demonstrationsverbot handelt und wie die Stadt den Entscheid begründet.