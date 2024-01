Sendung vom 11. Januar 2024

Im heutigen Info berichten wir über die Effy29 Prozesse. Nach dem erneuten Freispruch sei langsam an der Zeit, Gras über die Geschehnisse wachsen zu lassen, meint unser Inforedakteur Noah Pilloud in seinem Kommentar. Danach lernen wir Emma Nzioka kennen, die dieses Jahr die künstlerische Leitung des Norient Festivals übernimmt. Am Ende der Sendung berichten wir über ein Geheimtreffen von hochrangige AfD-Politiker mit Neonazis und finanzstarken Unternehmern, das Ende November stattfand.