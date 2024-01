Sendung vom 12. Januar 2024

Im heutigen Info berichten wir über ein Thema, das uns sehr am Herzen liegt: Die Konzessionierung von Lokalradios und Fernsehsendern durch das Bundesamt für Kommunikation. Anschliessend reden wir mit den Organisator*innen vom Strike WEF, der Winterwanderung gegen das World Economic Forum in Davos. Danach besuchen wir die Probe eines Theaters, das am Wochenende im Rahmen des Norient Festivals aufgeführt wird und von Angst handelt. Zu guter Letzt lauschen wir dem Radioblog unserer Kolumnistin Miriam Zürcher, die über Symbiosen sinniert.