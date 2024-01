Was ist eine solidarische Stadt?

Diese Woche findet in Bern die Tour de Lorraine statt. Die Tour de Lorraine ist ein alljährliches Solidaritäts- und Widerstandsfest in Bern. Es entstand vor mehr als zwanzig Jahren aus den Protesten gegen das World Economic Forum in Davos. Mittlerweile hat sich die Tour de Lorraine zu einem eigenständigen Politfestival etabliert. Dieses Jahr steht die Tour de Lorraine unter dem Motto der solidarische Stadt. Was ist damit gemeint, wo gibt es in Bern bereits heute solidarische Strukturen, und wo gibt es Potential für soziale Bewegungen? Darüber reden wir mit Meret Oehen von der Tour de Lorraine und mit Halua Pinto von der Plattform Wir alle sind Bern.