«Wir machen die Kultur in Bern sichtbar!»

Die neue Berner Kulturagenda ist da. Im handlichen Magazinformat, mit mehr Bildern, einer neuen Schrift, einem minimalistischen Layout. Doch der Relaunch der Berner Kulturagenda ist nicht nur ästethischer Natur. Mit der neuen BKA könnten sie mehr journalitische Tiefe bieten und mehr Nähe zur Kultur herstellen, freut sich Susanne Leuenberger, die die Redaktion der BKA seit 2021 leitet. Als der amtliche Anzeiger ende letzten Jahres einging, verlor die Berner Kulturagenda ihr Trägermedium. Die Vereinsmitglieder der Kulturagenda entschieden sich gegen eine rein digitale Zukunft; die BKA, das sei Print, so die Mitgliederversammlung. Neu ist die Berner Kulturagenda wieder eine Beilage für die Tamediazeitungen Bund und BZ. Sie erscheint mittwochs, neu aber nur alle zwei Wochen anstatt wie davor wöchentlich. Sie wird somit nicht mehr an alle Haushalte geliefert, sondern nur noch an diejenigen mit dem entsprechenden Tamedia-Abo. Die Auflage der Kulturagenda halbiert sich dadurch fast, von 148 000 auf 68 000. Dadurch würde aber nicht unbedingt die Leser:innenschaft zurückgehen, hofft Susanne Leuenberger. Durch den Gratisversand hätte es einen enormen Streuverlust gegeben, viele hätten die Kulturagenda zusammen mit dem Anzeiger ungelesen ins Altpapier verfrachtet, erklärt Susanne Leuenberger. «Auf wenn die Auflage kleiner ist, hoffen wir, dass die BKA mindestens genau so sichtbar bleibt wie davor». Diese Sichtbarkeit will die neue Kulturagenda vor allem durch ihren Webauftritt sicherstellen. Online und Print sollen näher zusammenrücken, und auch die Social Media Kommunikation werde ausgebaut. Alle Inhalte des Print seien auch online zugänglich, so die stellvertretende Redaktionsleiterin Vittoria Burgunder.

Die Berner Kulturagenda liegt fortan also wieder dem Bund und der BZ bei. Das werfe Fragen auf, meinte die Journalistin Silvia Süess in der Wochenzeitung WOZ. Nämlich, wer genau denn den Kulturjournalismus finanziere. Ist die neue Kulturbeilage ein Outsourcing von Kulturjournalismus bei Tamedia? Der Medienkonzern verneint. Die Berner Kulturagenda ersetze nicht die redaktionelle Arbeit der Tamediazeitungen, meint Simon Bärtschi, Chefredaktor der beiden Zeitungen. Die Redaktionen der Kulturagenda und Bund und BZ würden inhaltlich nicht auch im Austausch stehen. «Wir schreiben und entscheiden unabhängig, worüber wir bereichten», versichert Vittoria Burgunder. Diese Unabhängigkeit sei ein Plus. Einerseits für die journalistische Freiheit, andererseits für die Leser:innenschaft, so Redaktionsleiterin Susanne Leuenberger: «Wir berichten auch über Dinge, die nicht auf dem Radar der BZ oder des Bund sind.»

Schon mehrmals totgeglaubt erwacht die Kulturagenda diese Woche zu neuem Leben. Dass es sie brauche, ist für die stellvertretende Redaktionsleiterin Vittoria Burgunder unbestritten: «Es braucht uns, damit die Kultur in Bern sichtbar ist!»