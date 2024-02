Sendung vom 02. Februar 2024

Im heutigen Info widmen wir uns folgenden Fragen: Das Institut für Studien zum Nahen Osten und zu muslimischen Gesellschaften an der Universität Bern wird aufgelöst. Wieso fällt die Universitätsleitung diese Entscheid? Am Sonntag wird in El Salvador gewählt. Präsident Nayib Bukele wird aller Wahrscheinlichkeit nach in seinem Amt bestätigt – trotz harter Linie und Menschenrechtsverletzungen. Wo steht die Opposition im Mittelamerikanischen Land? Und: Die Welt rückt näher, aber fühlt sich nicht zugänglicher an, findet unsere Kolumnistin Olivia Mera. Was macht diese Ohnmacht mit unserer politischen Handlungsfähigkeit?