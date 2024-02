In der heutigen Sendung fahren wir fort mit unserer Serie zu den anstehenden Wahlen. Diesmal schauen wir uns die Verfassungsänderung im Kanton Bern genauer an, und fragen nach, was es mit den dringlichen Gesetzen genau auf sich hat.

Ausserdem sprechen wir über die Sparmassnahmen bei den Universitären Psychiatrischen Diensten Bern (UPD). Letzte Woche hat die Gewerkschaft VPOD dem Kanton eine Petition gegen den Leistungsabbau an der UPD überreicht.