Sendung vom 09. Februar 2024

Im heutigen Info berichten wir über die marxistische Strömung der Funke, die eine neue revolutionäre marxistische Partei gründen will. Doch der Funke ist nicht unumstritten:

Teile des Feminismus und der LGBTIQ Bewegung bezeichnet er als spalterisch, in den letzten Monaten erntete der Funke für seine Pro Palästina Haltung Antisemitismusvorwürfe.

Wir fragen: Wie ist die Bewegung organisiert? Und dann schauen wir zurück, auf den 9. Februar 2014. Heute jährt sich die Annahme der Volksinitative «Gegen Masseneinwanderung» zum 10. Mal. Wir starten dazu heute unsere Serie und fragen: was hat dieses JA mit der Schweiz und mit den Menschen gemacht hat?