Exxtru God mit Album Nine God (Tru Comers)

Exxtru God war mit seinem Album Nine God, welches er auf dem Label Comintrurecords releast hatte, bei uns im Radio Rabe in der Sendung Gschächnütschlimmers zu Gast. Das Album hat unteranderem Gastproducer Beiträge von DJ Sperrow und von DJ Skiworld aka X-pert von den Trucomers und von DJ STR. Das Album beinhaltet wunderbare Samples, welche Exxtru God in der ganzen Welt in Plattenläden Stunden lang suchte. Jazz und Soul, gemischt mit klassischen Boom Bap Drums und Snares ergeben ein avantgardisches unverkennbares Erstlings Werk. Das Handwerk erlernte Exxtru God bei DJ STR und die Beats produziert er klassicherweise mit einer SP12 und der MPC 2000. Mehr Hip Hop Gefühle kann ein Werk und dessen Entstehung nicht auslösen. Hört euch die ganze Sendung an. One love!