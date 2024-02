Welche Mittel hat die werhafte Demokratie tatsächlich?

Wie umgehen mit der AfD? Eine Partei, in der Rechtsextreme immer mehr an Einfluss gewinnen und die in manchen Bundesländern zu einer der stärksten Kräfte werden könnte. Eine Partei, deren Spitzenpolitiker*innen zum Teil Verfassungswidrige Pläne hegen und beispielsweise massenhaft Menschen Abschieben wollen.

Dieser Frage stellen sich derzeit Politik und Gesellschaft in Deutschland. So steht etwa ein Parteiverbot zur Diskussion. Doch reicht das? Und welche Mittel hat eine wehrhafte Demokratie darüber hinaus? Unsere Kolleg*innen von Radio Corax sind diesen Fragen nachgegangen.