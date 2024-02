Sendung vom 19. Februar 2024

Im heutigen Info geht es um Kunstfeiheit und die Frage, was die Strafverfolgung ohne rechtsgültiges Urteil anordnen kann. Eine Kunstinstallation mit der Aufschrift «Killer Erdoğan» soll nämlich vernichtet werden, ohne dass ein Gericht darüber befunden hat, ob es sich dabei tatsächlich um eine Beleidigung eines fremden Staats handelt.

Ausserdem sprechen wir über den Fall Julien Assange. Heute beginnen in London die Verhandlungen am High Court. Das Gericht wird darüber entscheiden, ob der WikiLeaks-Gründer an die USA ausgeliefert werden darf oder nicht.

Beiträge der Sendung: