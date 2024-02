Krump is powerful

Krump, eine Tanzform, die in South Central Los Angeles entstanden ist, steht für Kingdom Radically Uplifted Mighty Praise. Ursprünglich von Thomas Johnson, alias Thommy the Clown, entwickelt, wurde sie als Mittel zur Freude und Ausdruck in einem von Armut und Gewalt geprägten Viertel geschaffen.

Krump bietet eine Möglichkeit, negative Energien zu kanalisieren, und ist mittlerweile ein integraler Bestandteil der globalen urbanen Kultur geworden, mit eigenem Dresscode, Musik und Festivals.

In der Schweiz hat sich die Choreografin Niki Anjes Stalder mit Tänzer*innen zusammengetan, um Krump zu präsentieren: Das Stück „Comfortable me“, wird im Schlachthaus Theater Bern aufgeführt.

Dennis Schwabenland sprach mit Niki Anjes Stalder sowie den Tänzern Florian Nsingi und Jason Teixeira über ihre persönliche Bedeutung von Krump.