Der Gemeinderat setzt auf Bäume statt nur Entsiegelung

Die Klimakrise fordert Städte besonderem heraus. Durch die vielen versiegelten Flächen und die Hausfassaden heizt sich die Luft im Sommer besonders stark auf, in der Nacht kühlt es nicht mehr richtig ab. Tropennächte – also Nächte in denen das Thermometer nicht mehr unter 20 Grad fällt – nehmen zu. Hitzeinseln führen zu besonders hohen Temperaturen und die Verschiebung der Niederschläge bringt neue Herausforderungen im Hochwasserschutz.

Dieser Entwicklung will die Stadtklimainitiative der Vereine «umverkehR» und «Läbigi Stadt» entgegenwirken. Die Initative fordert mehr entsiegelte Flächen und mehr Bäume. Hinter dem Anliegen der Initiative steht auch der Gemeinderat. Allerdings ist er der Auffassung, mit einem Gegenvorschlag den Anliegen besser gerecht werden zu können, als die Initiative. Gestern hat der Gemeinderat diesen Vorschlag präsentiert.