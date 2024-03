Sendung vom 04. März 2024

Im heutigen Info geht es um Bezahlkarten für Asylsuchende. Was in Deutschland schon bald Realität sein wird, fordern Bürgeliche auch in der Schweiz immer öfter: Sozialleistungen für Asylsuchende sollen via Bezahlkarte statt bar ausgezahlt werden. Die Forderung stösst auf viel Kritik.

Ausserdem sprechen wir mit dem Berliner Autor Daniel Schreiber. Er verhandelt in seinem neusten Buch das Thema der Trauer. Darin analysiert er sowohl persönliche Verluste wie den Tod seines Vaters, wie auch gesellschaftliche Trauerprozesse wie die zunehmende politische Verrohung oder die Klimakrise.