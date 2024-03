Sendung vom 08. März 2024

Das heutige Info steht ganz im Zeichen des feministischen Kampftages. Seit 40 Jahren berät die Fachstelle XENIA Sexarbeiter:innen. Wir reden mit der Stellenleiterin Christa Amman über Feminismus und die Situation von Sexarbeitenden im Kanton Bern. Helvetiarockt setzt sich für mehr Geschlechterdiversität in der Schweizer Musikszene ein. Wir fragen nach, wie sich die Szene verändert habe. Schliesslich gibt unser Kolumnist Mo Wa Baile Einblicke mit Einblicke in seine neuste Theaterproduktion. Er fragt, sich was die Rolle von Männern in der feministischen Bewegung sei.