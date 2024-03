In der heutigen Sendung geht es erneut um den Vorwurf von missbräuchlichen Arbeitsbedingungen in der Gastrobranche im Berner Oberland. Die Unia hat am Freitag einen Fall von Misständen bei Arbeitsbedingungen und nicht bezahlten Löhnen in dem Restaurant «Vacanze Romane» in Interlaken veröffentlicht.

Ausserdem sprechen wir mit Uniterre. Die unabhängige Bäuerinnen- und Bauernorganisation reicht eine Klage gegen den Bund ein, weil dieser zu wenig gegen die Klimaerhitzung tue.