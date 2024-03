Sendung vom 15. März 2024

In unserer heutigen Sendeung geht es erneut um die Sparpläne der UPD. Die Die Basisgewerkschaft FAU hat für morgen an einer Demonstration angekündet, um gegen gegen den Abbau des Angebots zu protestieren. Wir fragen nach, was die Gewerkschaft genau fordert und an wen sich die Forderungen richten.

Dieses Wochenende wird in Russland gewählt. Mit Überraschungen sei allerdings nicht zu rechnen: erzählt uns Lüba Zakharov, Mitglied des feministischen Antikriegs Widerstands. Dennoch seien die Wahlen wichtigen.

Und wie immer Freitags gibt es unsere akustische Kolumne den Radioblog. Trixie Matseraka versichert uns: Antirassismus ist lernbar.

Beiträge der Sendung: