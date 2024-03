Am Wochenende finden in Russland Wahlen statt. Doch muss man das Wort Wahlen in Anführungszeichen setzen. Denn von demokratischen Wahlen kann nicht die Rede sein. Dies erzählt uns Lüba Zakharov. Sie ist Teil des Feminist Anti War Resistance, dem feministischen Antikriegs Widerstand. Gegründet hat sich die Gruppe in Russland im Februar 2022, als die russische Invasion in die Ukraine begann. Lüba Zakharov hat Russland noch im selben Jahr verlassen und lebt seither in Hamburg im Exil.