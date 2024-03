When Creativity Meets Chaos: Uncompressed Music Scene in Kampala

Norient Timezones, Sonntag 24. März 2024, 17:00-18:00 Uhr

«Being a queer party. There’s also a risk of police raiding the event and maybe certain event spaces don’t want to be liable or they don’t really understand what we are trying to do. We’re living with all these layers of potential sabotage and police intervention.» Authentically Plastic

In den letzten Jahren sind viele DJs und Producers aus Kampalas Underground-Musikszene emporgestiegen. Diese TIMEZONES-Folge bietet Einblicke in die unkomprimierte Musikszene in Kampala, Uganda. Sie beleuchtet die (Underground-)Clubkultur und zeigt, wie Hauspartys zu einem Gefühl der Sicherheit in einer unterstützenden Gemeinschaft beigetragen haben. Außerdem erfahren wir mehr über das international auf sich aufmerksam machende Nyege Nyege Label und Festival und welche Bedeutung dieses für die lokalen Artists hat. Sie sprechen über ihre kreativen Prozesse und wie die Stadt sie dabei inspiriert.

Die TIMEZONES-Podcast-Serie, wurde von Norient und dem Goethe-Institut mitinitiiert und mitproduziert. Folge der TIMEZONES-Podcast Serie auf Spotify.

Ganze Sendung anhören (Mixcloud)

Bonus Talk: Gloria Kiconco – Nature, Nurture, Chaotic Inspiration mit Nsasi (Bandcamp)