20 Jahre Calculistas: Live-Session und Film

Freitag 10.05.2024

Ort: Radio RaBe, Randweg 21 3013 Bern

Türen: 18:30

Konzert: 19:00 pünktlich

Film: 20:30

Alejandro Guyot: https://www.youtube.com/watch?v=PJnkCYKrgac

Trailer zum Film: https://www.youtube.com/watch?v=8kY_-CMN-CY

Zweiter Anlass zum 20ten Jubiläum der Sendung „El Gato Calculista“ mit Live-Studio-Session vom Sänger und Komponist Alejandro Guyot aus Argentinien und Vorstellung des Dokumentarfilm „Ein Schuss in der Nacht 2“ über die aktuelle Tangoszene in Argentinien in Zusammenarbeit mit den Freundemenschen der Kinogruppe „LatiCult“. Das Team von „El Gato Calculista“ hat die deutschen Untertitel geschrieben.