20 Jahre Calculistas mit Duo Sinkunas/Caliva

Freitag 17.05.2024

Ort: Casa de Vinos Argentinos – Breitenreinplatz 33 Bern

Türen: 18:00 Uhr (Trinken / Essen der Casa de Vinos Argentinos)

Konzert pünktlich 19:00

Kollekte

Das dritte Konzert anlässlich des 20ten Geburtstag von „El Gato Calculista“ mit dem Duo von Pianistin Noelia Sinkunas und Bandoneonistin Milagros Caliva.

Noelia Sinkunas ist die Pianistin des Moments in Argentinien. Nicht nur in der Tangoszene. Sie entfaltet ihre Musik in der Queer-Cumbia-Szene, in der Folklore und Rockmusik. Sie ist die aktuelle Trägerin des wichtigsten Musik-Preis Argentiniens und veröffentlicht im Monatstakt neue Kompositionen und Interpretationen. Sie hat sich seit Jahren mit der Bandoneonistin Milagros Caliva zusammengetan. Einer trotz jungen Alters aktiven und talentierten Musikerin, die ebenfalls aktuell sehr aktiv ist, drei eigenen Platten herausgegeben hat und in verschiedenen Musikprojekten tätig ist.