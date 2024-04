Die CannaTrade 2024 findet heuer wieder in der Halle 622 in Zürich statt. Vom 24.-26. Mai gibt es alles Neue, Frische und Bewährte rund um die Hanfpflanze. Über 150 Aussteller*innnen aus aller Welt, präsentieren Neuheiten und Innovationen. Es gibt täglich Panels, Talks und Podien, den Joit Roll Contest, das Hemp Food Festival und natürlich wieder während der ganzen Messe die Chill out Lounge, mit einem Haufen RaBe-DJs: Panos, Milenka, Mista Sanchez, Maja, C Stone, Klangbecker und Miraculix. Der Event wird für einmal nicht live auf RaBe übertragen, dafür euch erwarten im Nachgang aber diverse spannende „Pottcasts“ 😉

Hier gehts zum Programm