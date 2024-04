Sendung vom 29. April 2024

Die Schweizer Armee will aufrüsten, um ihre Verteidigungsaufgabe erfüllen zu können. Die GSoA sieht in der Aufrüstung der Armee keinen Beitrag zur nationalen Sicherheit und kritisiert, dass die Armee die Ausgaben im Windschatten des Wiederaufbaus der Ukraine tätigen will. Und: In Europa erlebt der Rechtspopulismus eine Renaissance. In Österreich formiert sich auf kommunaler Ebene Widerstand: Die Kommunistische Partei regiert seit zwei Jahren in Graz, auch bei den Wahlen in Salzburg hat sie zugelegt. Woran liegt das? Antworten im Gespräch mit Roberta Jelinek, frisch gewählte Gemeinderätin der KPÖ Salzburg.