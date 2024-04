StattRadio Mai 2024

In dieser Ausgabe: Zrügg id Zuekunft

Aufgehorcht – Programmhighlights Mai 2024 Das hier ist das letzte gedruckte StattRadio. Natürlich wird es das StattRadio weiterhin geben. Allerdings ausschliesslich digital. Dafür interaktiv-lebendiger denn je. Der Entscheid «Weg vom Print» ist uns nicht leichtgefallen. Aber er macht Sinn, hat sich doch in den vergangenen Jahren die gesamte Kommunikation auf die digitalen Plattformen verlagert. Die Webseite rabe.ch und die zugewandten Social-Media-Kanäle sind rege besucht. Sie bieten in Echtzeit allerhand Informationen, bereitgestellt von den rund 200 Sendungsmachenden, die tagein tagaus bei RaBe ein- und ausgehen. Und sie werden es weiterhin tun, ein- und ausgehen, die Kanäle mit spannenden Informationen füttern.

Die Deutsche Formation Web Web unter der Leitung des italienisch-deutschen Jazzpianisten Roberto Di Gioia hat schon diverse Produktionen auf den Markt gebracht. Mit „Web Max II“ führt sie die vor ein paar Jahren installierte, vielversprechende Kooperation mit dem Stuttgarter Vokalisten und Rapper Max Herre fort. Der Fokus von „Web Max II“ liegt auf der Münchner Musik der 1970er-Jahre, eine Mischung aus Jazz, Krautrock und Instrumental. Diese Musik habe eine Magie, weil sie nicht aus einem Kalkül heraus entstanden sei, sondern einer Intuition folgt, die frei ist von Konventionen und herkömmlichen Mustern, so Di Gioia. Wegweisend für die Zeit waren aus seiner Sicht Passport, Amon Düül und Embryo. Sie waren so etwas wie Exportschlager und in aller Welt bekannt. Den Esprit von damals zelebrieren Di Gioia und Herre in ihrem Werk vorzüglich: „Mit Max kann ich mich wie mit keinem anderen durch die verschiedenen Stile bewegen und dabei trotzdem immer etwas Originäres entstehen lassen“, so Roberto Di Gioia.

Zrügg id Zuekunft

Der Generationentalk „Zrügg id Zuekunft“ soll den generationenübergreifenden Dialog ermöglichen: Vier Radiosendungen werden in generationendurchmischten Teams geplant, redaktionelle Beiträge produziert und im blaugelben Bauwagen auf dem Schlossgutplatz Münsingen live moderiert. Alle Infos findest du hier

Aufgehorcht

Neue Sendung „Rise and Shine“

Nach einer kurzen Erholungspause ist Bruce zurück und möchte alle RaBe-Hörer weltweit alle vier Wochen sonntags von 8 bis 10 Uhr MEZ zu Rise and Shine begrüßen. Die Musik ist die Botschaft, die Magie und die Medizin. Genau die richtige Stimmung für schwierige Zeiten. Du hörst Wohlfühlmelodien aus allen Genres der Americana-Musik, einschließlich eines besonderen Schwerpunkts darauf, wie die Gospelmusik der alten Zeit die populäre Musik bis heute beeinflusst hat. Die Co-Moderatorin ist die weltbekannte Jazz- und Gospel-Sängerin Sandy Patton. Möchten Sie Sandy und Bruce aus nächster Nähe kennenlernen?



Enlazados

Die Sendung Enlazados begrüsst am 28. Mai Ana María Abeleira. Sie ist die Koordinatorin der UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia, deutsch: „Nationale Fernuniversität“ mit Sitz in Bern). Du darfst dich auf eine spannende Sendung freuen.



Happa Birthday: 20 Jahre El Gato Calculista

El Gato Calculista wird am 7. Mai 20 Jahre alt (Hilfe!) … um über den Schreck hinwegzukommen, wird jeden Freitag und jeden Mittwoch im Mai (ausser am 1. Mai) mit Konzerten, Film, Literatur, Freund*innen von nah und fern und viiiiiiiiel Tango gefeiert. Lass dich mitreissen:

Freitag 3. Mai 19h – live StudioSession mit Azabache Tango – RaBe

Freitag 10. Mai 19h – live StudioSession Alejandro Guyot & Elbi Olalla / ca. 20h45 Filmvorführung Un disparo en la noche 2 – RaBe

Freitag 17. Mai 19h – live Konzert Noelia Sinkunas – Casa de Vinos Argentinos (live Übertragung)

Freitag 24. Mai 19h – live Lesung Julio Cortázar – RaBe

Freitag 31. Mai 19h – Abschluss mit Dichtungen aus den Workshops mit Juan Seren – living room (live Übertragung)Mittwoch 8. Mai 18h – TangoDichtWorkshop 1 mit Juan Seren – RaBe/online

Mittwoch 15. Mai 18h – TangoDichtWorkshop 2 mit Juan Seren – RaBe/online

Mittwoch 22. Mai 18h – TangoDichtWorkshop 3 mit Juan Seren – RaBe/online

Mittwoch 29. Mai 18h – TangoDichtWorkshop 4 mit Juan Seren – RaBe/online

Hier kannst du das aktuelle Programm anschauen.