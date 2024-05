Sendung vom 01. Mai 2024

Der Gesamtverwaltungsrat der Universitären Psychiatrischen Dienste Bern (UPD) tritt an der Generalversammlung im Juni nicht mehr zur Wahl an. Der CEO der UPD tritt ebenfalls zurück. Dies ist der vorläufige Höhepunkt einer Geschichte voller Turbulenzen und gegenseitiger Schuldzuweisungen. Doch wem wird was genau vorgeworfen und was heisst das für die geplante Fusion mit dem Psychiatriezentrum Münsingen? In der heutigen Sendung gehen wir diesen Fragen nach.

Ausserdem stellen wir den Film «Wir waren Kumpel» vor. Die Co-Regisseure Jonas Matauschek und Christian Johannes Koch haben die letzten Bergbauarbeiter*innen während und nach der Schliessung der letzten Zeche in Deutschland begleitet.