Unsichtbare Glanzleistung

Zum 1. Mai, Tag der Arbeit, sprechen wir mit Menschen, die mit ihrer Arbeit dafür sorgen, dass unsere Strassen, Züge und Teller immer sauber sind. Es ist eine Arbeit, die zentral ist für das Funktionieren und Wohlergehen unserer Gesellschaft, aber auch eine, die häufig unter schlechten Arbeitsbedingungen verrichtet wird, wenig Wertschätzung erfährt und schlecht oder gar nicht bezahlt ist.

TeamClean: Chance oder billige Arbeitskraft?

An Bahnhöfen und in Zügen sind täglich Personen in weissen Gilets unterwegs, sie sammeln Zeitungen ein, leeren Mülleimer und reinigen Toiletten. Das TeamClean ist ein Arbeitsintegrationsprojekt der Stadt Bern in Zusammenarbeit mit der SBB. Im TeamClean arbeiten Menschen, die Sozialhilfe oder Asylsozialhilfe beziehen. M. hat dieses Programm in der Zeit seines Asylverfahrens absolviert und erzählt von seinen Erfahrungen. Ein Beitrag von Irene Müller.

Hinter den Kulissen

Bei Mitarbeiter:innen eines Restaurants denkt man häufig nicht zuerst an die Küchenhilfen, sondern an das Servicepersonal oder die Köch*Innen. Wer sind diese Menschen, die dafür sorgen, dass das Geschirr glänzt und welche Wertschätzung erfährt eine Küchenhilfe? Kayra Pamuk spricht mit einem Tellerwäscher über seine Erfahrungen bei seiner Arbeit hinter den Kulissen.

Die Berner Heinzelmänner

Wie würde die Stadt Bern aussehen, würden Valerio Mascio und sein Team der städtischen Strassenreinigung einen Tag lang ihre Arbeit nicht machen? Valerio Mascio gibt Anne Estermann Einblick in seine Arbeit, deren Herausforderungen und er verrät, was die Stadtbewohner:innen ihnen zurückgeben.

