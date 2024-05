ZUm Nachhören: DIE NEUE HEIMAT IN SCHWARZ-WEISS

Gespräch mit Rosa Fierro und der Sozialanthropologin Yvonne Riaño on Rahmen der «14. Aktionswoche gegen Rassismus der Stadt Bern» und über Fierros Buch: „DIE NEUE HEIMAT IN SCHWARZ-WEISS. LATEINAMERIKANER:INNEN IN DER SCHWEIZ“ über die Erfahrungen von verschiedenen Lateinamerikaner:innen, die im Erwachsenenalter in die Schweiz einwandern, ihre Ausbildungen und Berufserfahrungen mitbringen .