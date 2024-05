Zwischen Bergen, Wäldern, Pferden, Küsten, Brig und Gaza

Die Indie-Emo-Punk-Band THE MESEEKS aus dem Wallis stellen am Donnerstag, 2. Mai ihre neue EP „THE MESEEKS III“ bei uns im DEEP DIVE vor. Wie ist die neue Platte entstanden und was hat es mit den Bergen, Wäldern, Pferden und Küsten auf sich? Hier schon mal eingrooven mit der knaller Single SHAME !

Am Donnerstag um 20 Uhr RaBe einschalten und herausfinden. Ist doch Ehrensache. No shame 😉

ACHTUNG HEFTIGES MATERIAL IN STUNDE 2: Ab 21 Uhr stellen wir euch dann eine Compilation mit 121 Songs vor, welche im Januar 2024 veröffentlicht wurde. Ziel ist es, Hilfe für die notleidende Zivilbevölkerung in Gaza zu leisten und als HC-Punk-Szene ein Statement abzugeben (mit dabei auch bekanntere Namen wie STICK TO YOUR GUNS oder END und ganz viele Neuentdeckungen):

«A HOMELAND DENIED: A Compilation for the Palestinian Liberation»

Reinhören und weitere Infos hier.

