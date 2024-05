minimalistisch und DIY: Isolationsgemeinschafts ColdWave Sound

Zu Gast in der Sendung sind Isolationsgemeinschaft, kurz IG, aus Berlin, im Rahmen ihrer Schweiz Tour. In der ersten Stunde fühlt Luca ihnen auf den Zahn, in einem Gespräch, das sich um ihre Bandgeschichte, ihre Verknüpfung mit der Pandemie, ihren DIY-Ethos, der Thematik Musiker als Hobby und natürlich über ihre beiden erschienenen Tapes und kommende Projekte dreht. In der zweiten Stunde der Sendung haben uns Jan und Christoph von IG, Synth-Sounds bereitgestellt, die sie inspiriert und begleitet haben. Luca füllt die Lücken dazwischen mit Hintergrundinformationen zu den gespielten Künstlern.