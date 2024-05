Sendung vom 02. Mai 2024

Im heutigen Info sprechen wir mit dem Co-Präsidenten des Vereins BernPride. Nachdem Erfolgt der Pride im Rahmen der Eurogames letztes Jahr, will der Verein nun regelmässig eine Pride in der Stadt Bern veranstalten. Dieses Jahr soll die Pride am 3. August stattfinden.

Aussedem berichten wir über die Tanzperformance «The Dancing Public», das sich dem Phänomen der Tanzwut nähert. Die Tanzwut befiel im Mittelalter grosse Menschengruppen in europäischen Städten und veranlasste sie, Tagelang unkontrolliert durch die Stadt zu tanzen.

Beiträge dieser Sendung: