Die kleine Hexe auf Romanisch: Neue Abteilung in der KornhausBibliothek

Sie ist ein Paradies für alle Bücherwürmer: Die Kornhausbibliothek Bern. Über zehntausende Medien führt die Bibliothek. Einige auch in den anderen Landessprachen, etwa die Harry Potter Reihe auf Italienisch, oder Hermann Hesses Steppenwolf auf Französisch. Neu kann auch Pippi Langstrumpf oder die Kleine Hexe auf Rätromanisch ausgeliehen werden, denn seit gestern gibt es eine Abteilung für Rätromanische Bücher.

Dass es diese romanische Abteilung in der Kornhausbibliothek überhaupt gibt, ist dem Verein Inscunters Rumantsch Berna zu verdanken. Der Verein will romanischsprachige Menschen in und um Bern verknüpfen, erzählt Cla Mathieu, Vorstand des Vereins. Gefördert wurde das Vorhaben von der Lia Rumantsch, dem Dachverband aller romanischen Sprachvereine. Auch das Bundesamt für Kultur war beteiligt.