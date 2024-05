Sendung vom 07. Mai 2024

Wie viele Fälle von Belästigungen wurden im Bern im letzten Jahr gemeldet? 750, doch diese Zahl zeige nur die Spitze des Eisberges. Wie steht es in der Schweiz in puncto Biodiversitätsschutz? Gut, schreibt das Bundesamt für Umwelt, doch für den Bericht wurden zentrale Stellen umgeschrieben oder ganz gelöscht. Und Was steht bei dem ersten United Queerfeminist Festival auf dem Programm? Konzerte und Raves, aber auch Workshops für die Vernetzung innerhalb der queerfeministischen Musikszene.