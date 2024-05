THE VOICE OF ROCK by Abbazappa – RaBe bringt am 07 Mai *20* Uhr brand neue Hard N Heavy Songs von SPEED LIMIT Melodic Metal/Austria, Swiss Rock Bands KOLD & PESTICIDE, Rockveteranen Black Country Communion, Blue Oyster Cult, Pearl Jam & Slash.

Merci fürs mithören online rabe.ch oder dab+

264 Sendung 07 Mai 2024 *20Uhr*

Gespielte Lieder The Voice of Rock

01 Speed Limit – The Lady Is on Fire 2024

02 Deep Purple – Lay Down Stay Down 1974

03 Black Country Communion – Red Sun 2024

04 Whitesnake – Give Me All Your Love 1987

05 Blue Oyster Cult – Kick Out The Jams 2024

06 Blue Oyster Cult – Don’t Come Running To Me 2024

07 Kold – Shes mad 2023 CH

08 Pesticide – Look That Kills 2024 CH

09 Pearl Jam – Running 2024

10 Pearl Jam – Dark Matter 2024

11 Slash – Oh Well 2024

13 Trapeze – You Are The Music 1972

14 Rainbow – Weiss Heim (Instrumental) 1979