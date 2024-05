Filmbesprechung: «Omen (Augure)»

Der Film „Omen„, im Originaltitel „Augure“, stammt von dem Rapper und Filmemacher Baloji und präsentiert eine queer erzählte Geschichte von vier Individuen in einem phantastischen afrikanischen Setting. Das genaue Land, in dem die Handlung stattfindet, bleibt unbestimmt, da sie sich in einer surrealen magischen Welt entfaltet. „Omen“ erforscht die zwischenmenschlichen Beziehungen der vier Hauptfiguren und ihre gemeinsamen Bemühungen, sich gegen patriarchale Strukturen zu behaupten und einander zu unterstützen.