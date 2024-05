Gesundheit ist Kunst ist Gesundheit

Kreative Ausdruckskraft und psychische sowie physische Gesundheit stehen in naher Beziehung zueinander. In der heutigen Sendung Subkutan erkunden wir drei verschiedene Kunsttherapie Richtungen, die sich dieses gesundheitsfördernde Potential der Kunst zu eigen machen. Wir treffen eine Dramatherapeutin und erlangen mit ihr die narrative Hoheit über die Geschichten in unserem Leben. Wir malen mit Kindern die eine Fluchtgeschichte habe. Und wir wagen uns auf die Tanzfläche mit Menschen die an Parkinson erkrankt sind.

Regie führen über das eigene Drama

Hoch über den Dächern der Berner Altstadt hat Dramatherapeutin Susanne Rieben ihre Praxis. Ihr Angebot richtet sich an Menschen mit psychischen Krankheiten oder Personen, die sich Unterstützung bei der Persönlichkeitsentwicklung wünschen. Wie man sich so eine Sitzung vorstellen kann und wieso es nicht „Theatertherapie“ heisst, erfahrt ihr im Beitrag von Marlene Kulowatz.

Selbstbestimmter Ausdruck für Kinder mit Fluchtgeschichte

Jede Woche richtet Monika Steck in der Kollektivunterkunft Bäregg ein ambulantes Malatelier ein. Dieses Malatelier öffnet hat seine Türen für Kinder mit einer Fluchtgeschichte. Professionelle Maltherapeut*innen wie Monika Steck unterstützen die Kinder darin, in der kreativen Erfahrung und in der konsequenten Selbstbestimmung über ihre Bildgestaltung, Bilder zu schaffen die stärken. Das Angebot wird getragen vom Verein Flüchtlinge Malen. Im Beitrag von Kayra Pamuk spricht Monika Steck über Gelingensbedingungen, überraschende Erfahrungen und das Potential des Malens für diese jungen Menschen.

Tanzen verändert den Alltag von Parkinsonbetroffenen

Menschen mit Parkinson leiden oft unter Bewegungsstörungen. So kann es vorkommen, dass Betroffene plötzlich nicht mehr weiterlaufen können oder dass die Hände so sehr zittern, dass alltägliche Tätigkeiten zur Herausforderung werden. Medikamente können die Symptome lindern und ergänzende Angebote die Beweglichkeit deutlich verbessern. Nachweislich auch die Tanzstunden ParkiDance, die von Silena Bertolino durchgeführt werden. Beim Treffen mit Daniel Bieri erzählt sie wie Pakinsonbetroffene ihre Krankheit für einmal vergessen können und wie sich die Beweglichkeit nach und nach verbessert.